Intensifican búsqueda de hombre que mató a 3 personas en ataque en festival comunitario en Alemania

Coches de policía junto a un cordón policial el 24 de agosto de 2024, luego de un ataque con varios muertos y heridos en las celebraciones del 650 aniversario de Solingen en la víspera. (Christoph Reichwein/dpa vía AP)

Un joven de 15 años fue arrestado la madrugada del sábado. La policía señaló que es sospechoso de saber sobre el ataque planeado y no informar a las autoridades, pero aclaró que él no era el atacante.

Markus Caspers, de la sección antiterrorista de la fiscalía, informó el sábado en una conferencia de prensa que las autoridades no han encontrado al autor del ataque.

“Hasta ahora no hemos podido identificar un motivo, pero considerando las circunstancias generales, no podemos descartar” la posibilidad de terrorismo, afirmó Caspers, aunque no ofreció más detalles.