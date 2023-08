Indonesia: Denuncias de acoso en Miss Universo escandalizan al país

En esta imagen tomada de un video, la concursante de Miss Universo Indonesia Priskila Ribka Jelita, centro, habla con su madre Maria Napitupulu, derecha, y la abogada Melisa Anggraini durante una entrevista con Associated Press Televisión en Yakarta, Indonesia, martes 15 de agosto de 2023. Varias concursantes han acusado a los organizadores de Miss Universo Indonesiade acoso sexual. (AP Foto/APTN)

Una de sus clientes, la modelo Priskila Ribka Jelita, de 23 años, representante de la provincia de Java Occidental, relató la penosa experiencia en entrevista con The Associated Press.

“Cuando me dijeron que abriera el sostén... ¡yo estaba espantada! Pero no podía hablar ni negarme”, dijo. “Cuando traté de cubrirme el pecho con la mano, me regañaron a los gritos”.