India y Pakistán acuerdan un cese del fuego en negociaciones mediadas por EEUU

Un soldado paramilitar en alerta sobre un vehículo en la carretera cercana al puerto paquistaní de Karachi, el viernes 9 de mayo de 2025, luego de que aumentaron las tensiones militares entre Pakistán y la India. (AP Foto/Fareed Khan)

Agentes de la policía de Pakistán despejan de autos y gente la principal entrada a la base aérea de Nur Khan, tras un ataque de un misil indio en Rawalpindi, Pakistán, el 10 de mayo de 2025. (AP Foto/Anjum Naveed)

Efectivos de la policía india inspeccionan un objeto que se cree que formaría parte de un proyectil interceptado por el ejército en la localidad de Nahlan, a las afueras de Jalandhar, India, Saturday, el 10 de mayo de 2025. (AP Foto)

Hombres fuman durante un apagón luego de que los residentes reportaron haber escuchado explosiones y sirenas en Srinagar, en la Cachemira controlada por la India, el viernes 9 de mayo de 2025. (AP Foto/Mukhtar Khan)

Soldados paramilitares indios hacen guardia después de que se escuchasen fuertes explosiones en Srinagar, en la Cachemira controlada por India, el 10 de mayo de 2025.(AP Foto/Mukhtar Khan)