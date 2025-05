India lanza misiles a Pakistán, que lo tacha de "acto de guerra" y dice que derribó cazas indios

En esta foto distribuida por Inter Services Public Relations, una mujer herida por un presunto ataque de India con misiles recibe tratamiento en un hospital de Bahawalpur, Pakistán, el 7 de mayo de 2025. (Inter Services Public Relations vía AP)

Habitantes y miembros de la prensa examinan un edificio dañado por un presunto ataque de India con misiles cerca de Muzaffarabad, la capital de la Cachemira controlada por Pakistán, el miércoles 7 de mayo de 2025. (AP Foto/M.D. Mughal) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Restos de una aeronave en el complejo de una mezquita en Pampore, en el distrito de Pulwama, en la Cachemira controlada por la India, el miércoles 7 de mayo de 2025. (AP Foto/Dar Yasin) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Bomberos rocían agua sobre restos humeantes de un avión cerca de Akhnoor, a las afueras de Jammu, India, el miércoles 7 de mayo de 2025. (AP Foto/Channi Anand) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.