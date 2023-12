Iglesia de Inglaterra otorga bendiciones oficiales a parejas gay

El compromiso se alcanzó después de cinco años de discusiones sobre la postura de la iglesia sobre la sexualidad. Los líderes ofrecieron disculpas por el hecho de que la iglesia no haya dado la bienvenida a las personas LGBTQ, pero también respaldaron la doctrina de que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. No se exigirá al clero que realice bendiciones para personas del mismo sexo si no están de acuerdo con ellas.