ICE deporta a madre de menor y a una niña de 2 años con nacionalidad estadounidense

ARCHIVO – Un agente de deportación de Operaciones de Detención y Remoción de la oficina de campo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Nueva York realiza una sesión informativa previa a una operación matutina, el martes 17 de diciembre de 2024, en el barrio del Bronx en Nueva York. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.