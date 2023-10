Huracán Norma toca tierra en Baja California Sur, mientras Tammy amenaza islas del Atlántico

Los empleados cubren las ventanas de una tienda de souvenirs con madera en preparación para la llegada del huracán Norma, en Cabo San Lucas, México, el viernes 20 de octubre de 2023. El huracán Norma se dirige a los centros turísticos de Los Cabos en el extremo sur de la Península de Baja California, en México, mientras Tammy se convertía en huracán en el Atlántico. (Foto AP/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Soldados de México y un equipo de rescate remueven lodo de una avenida inundada por las lluvias causadas por el huracán Norma en San José del Cabo, México, el sábado 21 de octubre del 2023. (AP Foto/Fernando Llano)

Una bandera negra ondea en el viento, indicando que la playa está cerrada previo a la llegada del huracán Norma a Cabo San Lucas, México, el viernes 20 de octubre de 2023. El huracán Norma se dirige a los centros turísticos de Los Cabos en el extremo sur de Península de Baja California en México, mientras Tammy se convertía en huracán en el Atlántico. (Foto AP/Fernando Llano)

Residentes cruzan cerca de una avenida inundada por las lluvias generadas por el huracán Norma en San José del Cobo, México, el sábado 21 de octubre de 2023. (AP Foto/Fernando Llano)