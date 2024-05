Human Rights Watch critica al gobierno de Kenia por su respuesta a las inundaciones

Un alojamiento se ve en la reserva inundada de Maasai Mara, que dejó a docenas de turistas varados en el condado Narok, Kenia, el miércoles 1 de mayo de 2024. Kenia, al igual que otras partes de África Oriental, se ha visto sobrepasada por las inundaciones. (AP Foto/Bobby Neptune) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved