Holanda queda fuera de Eurovisión horas antes de una final plagada de tensión

Eden Golan, de Israel, interpreta su canción Hurricane en la segunda semifinal del festival de la canción Eurovision, en Malmo, Suecia, el 9 de mayo de 2024. (AP Foto/Martin Meissner) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Joost Klein, de Holanda, llega al escenario para la presentación de los cantantes antes del ensayo de vestuario para la final del festival de la canción Eurovision, en Malmo, Suecia, el 10 de mayo de 2024. (AP Foto/Martin Meissner) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Mustii, de Bélgica, interpreta su canción Before the Party's Over en la segunda semifinal del festival de la canción Eurovision, en Malmo, Suecia, el 9 de mayo de 2024. (AP Foto/Martin Meissner) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.