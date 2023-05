Heridos 30 soldados de fuerzas de paz en fuertes altercados con serbokosovares en Kosovo

Soldados de KFOR, delante, y policías de Kosovo protegen un edificio municipal tras los choques del día anterior entre personas de etnia serbias y tropas de la fuerza de paz de la OTAN KFOR en la localidad de Zvecan, en el norte de Kosovo, el martes 30 de mayo de 2023. (AP Foto/Dejan Simicevic) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved