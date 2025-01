Hamás libera 8 rehenes, Israel debe entregar 110 prisioneros en la tregua en Gaza

Una familia pasa en un carro tirado por un burro junto a una mezquita destruida en Beit Lahia, en el norte de la Franja de Gaza, el 29 de enero de 2025, después de que Israel comenzara a permitir que cientos de miles de palestinos regresaran a la zona devastada el lunes pasados. (AP Foto/Jehad Alshrafi) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

La soldado israelí Agam Berger camina junto a milicianos enmascarados de Yihad Islámica al ser entregada a Cruz Roja en el campo de refugiados de Jabaliya en Ciudad de Gaza el jueves 30 de enero de 2025. (AP Foto/Mohammed Hajjar)

Gente reacciona mientras ve la retransmisión de la liberación de la soldado israelí Agam Berger, una de los ocho rehenes que estaba previsto liberar el jueves como parte del cese el fuego en la Franja de Gaza, en Tel Aviv, Israel, el jueves 30 de enero de 2025. (AP Foto/Oded Balilty)

ARCHIVO - Un mural muestra los rostros de varias soldados israelíes que fueron secuestradas y llevadas a Gaza en Tel Aviv, Israel, el sábado 25 de enero de 2025. (AP Foto/Ariel Schalit, Archivo)

Esta imagen sin fecha proporcionada por el Foro de Familias de Rehenes muestra a Agam Berger, que fue secuestrada y llevada a Gazael 7 de octubre de 2023. (Foro de Familias de Rehenes via AP)