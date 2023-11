Hamás libera a 24 rehenes e Israel deja libres a 39 palestinos en 2do día de cese del fuego

Palestinos visitan la playa de Deir al Balah, en la Franja de Gaza, en el segundo día del cese del fuego entre Israel y Hamás, el sábado 25 de noviembre de 2023. (AP Foto/Hatem Moussa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Marah Bakir (derecha), una expresa palestina liberada por las autoridades israelíes, es recibida por sus parientes en la vivienda familiar en el vecindario de Beit Hanina, en Jerusalén Este, el 24 de noviembre de 2023. (AP Foto/Mahmoud Illean) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos visitan un mercado al aire libre en el campo de refugiados de Nusseirat, en la Franja de Gaza, el sábado 25 de noviembre de 2023, en el segundo día de un cese del fuego entre Hamás e Israel. (AP Foto/Adel Hana) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un vehículo del servicio penitenciario israelí traslada a presos palestinos liberados por las autoridades desde el penal militar de Ofer, cerca de Jerusalén, el 24 de noviembre de 2023. (AP Foto/Mahmoud Illean) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un soldado israelí descansa cerca de la frontera entre Israel y la Franja de Gaza, el sábado 25 de noviembre de 2023. (AP Foto/Tsafrir Abayov) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved