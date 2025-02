Hamás entrega a dos de los seis rehenes que liberará en el último tramo del alto el fuego

Un cartel muestra la imagen de Shiri Bibas, que fue secuestrada en Israel junto a su esposo y sus dos hijos pequeños el 7 de octubre de 2023 y llevada a Gaza, en Jerusalén, el 21 de febrero de 2025. (AP Foto/Mahmoud Illean) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Familiares y amigos de Eliya Cohen, de 27 años, se reúnen para ver la emisión en vivo de su liberación por parte de insurgentes palestinos en Gaza, en Tel Aviv, Israel, el 22 de febrero de 2025. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer llora ante un monumento de recuerdo a los rehenes fallecidos Shiri Bibas, sus dos hijos Ariel y Kfir, y Oded Lifshitz, en la "Plaza de los rehenes", donde los israelíes se congregaron a la espera de la liberación de otros seis cautivos en Gaza, en Tel Aviv, Israel, el 22 de febrero de 2025. (AP Foto/Oded Balilty) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre coloca una vela en un monumento de recuerdo a los rehenes fallecidos Shiri Bibas, sus dos hijos Ariel y Kfir, y Oded Lifshitz, en la "Plaza de los rehenes", donde los israelíes se congregaron a la espera de la liberación de otros seis cautivos en Gaza, en Tel Aviv, Israel, el 22 de febrero de 2025. (AP Foto/Oded Balilty) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved