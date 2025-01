Hamás empieza a liberar a 8 rehenes, Israel debe entregar 110 prisioneros en la tregua en Gaza

Una familia pasa en un carro tirado por un burro junto a una mezquita destruida en Beit Lahia, en el norte de la Franja de Gaza, el 29 de enero de 2025, después de que Israel comenzara a permitir que cientos de miles de palestinos regresaran a la zona devastada el lunes pasados. (AP Foto/Jehad Alshrafi) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.