Hamás dice que liberará el lunes al rehén estadounidense-israelí Edan Alexander

ARCHIVO - Varda Ben Baruch sostiene una foto de su nieto Edan Alexander, retenido como rehén en Gaza, junto a otros familiares que hablan por altoparlantes con la esperanza d que sus seres queridos les oigan, cerca de la frontera en Gaza en el kibbutz Nir Oz, en el sur de Israel, l 20 de abril de 2025. (AP Foto/Ohad Zwigenberg, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.