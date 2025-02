Hamás devuelve los cuerpos de cuatro israelíes, incluidos los de una madre y sus dos hijos pequeños

Esta imagen sin fecha publicada por el Foro de Familias de Rehenes muestra a Shiri Bibas, que fue secuestrada y llevada a Gaza el 7 de octubre de 2023. (Foro de Familias de Rehenes via AP)

Un niño se sienta entre los escombros de una casa destruida por la campaña aérea y terrestre de Israel contra Hamás en Jabaliya, en el norte de Gaza, el miércoles 19 de febrero de 2025. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) Copyright 2025, The Associated Press. All rights reserved