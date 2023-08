Haití y República Dominicana se alistan para tormenta Franklin mientras Harold se acerca a Texas

Varios haitianos en la capital, Puerto Príncipe, dijeron a The Associated Press que no tenían conocimiento de que se acercaba una tormenta tropical, a pesar de que las autoridades han publicado advertencias en las redes sociales.

Marie Christine Bonjour, una vendedora de ropa usada de 39 años, dijo que no había hecho ningún preparativo.

“Dios es el único plan. Él nos cuidará a mí y a mis hijos”, declaró. “No hay nada que pueda hacer”.

La tormenta se aproxima mientras más de 200.000 haitianos se encuentran desplazados, teniéndose que quedar con familiares o en albergues improvisados, debido a que sus casas han sido incendiadas u ocupadas por los conflictos entre pandillas.

“Espero que Dios lleve a esta tormenta en otra dirección”, dijo la vendedora ambulante Anne Jean-Pierre, de 45 años. “No podemos resistir más”.

Jean-Pierre, quien ya tuvo que mudarse dos veces debido a la violencia de las pandillas, dijo que guardará sus documentos importantes en una bolsa de plástico debido a que vive en una zona que se inunda fácilmente.

Las autoridades emitieron una alerta de tormenta tropical para toda la costa sur de República Dominicana y Haití, y en las islas de Turcos y Caicos estaba vigente un aviso similar.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos actualizó el 10 de agosto su previsión y advirtió que la temporada de huracanes de este año sería más agitada de lo normal.

Se espera que haya entre 14 y 21 tormentas con nombre. De ellas, entre seis y 11 podrían alcanzar categoría de huracán y, entre dos y cinco podrían llegar a ser grandes huracanes, indicó la agencia.

La temporada de huracanes en el Atlántico va desde el 1 de junio al 30 de noviembre.

___

El periodista de The Associated Press Evens Sanon en Puerto Príncipe, Haití, contribuyó a este despacho.

FUENTE: Associated Press