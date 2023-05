Habitantes se guarecen ante llegada de tifón Mawar en Guam

Esta imagen satelital del martes 23 de mayo de 2023 suministrada por la NASA muestra el tifón Mawar, una poderosa tormenta que se acerca a Guam, territorio estadounidense en el Pacífico. (NASA via AP) NASA

Un autobús escolar aguarda afuera del centro comunitario Mongmong-Toto-Maite para que traslade a habitantes a escuelas públicas convertidas en albergues de emergencia en Guam, el martes 23 de mayo de 2023, previo a la llegada del supertifón Mawar. (AP Foto/Grace Garces Bordallo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.