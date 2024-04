Habitantes de Bogotá almacenan y reutilizan agua durante primer racionamiento por sequía en 40 años

El propietario de un restaurante, Luis Alirio Soler, muestra cubos de agua mientras su cocina continúa funcionando durante una restricción de agua de 24 horas en Bogotá, Colombia, el viernes 12 de abril de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La cocinera de un restaurante saca agua de un balde mientras la cocina permanece abierta durante una restricción de agua de 24 horas en Bogotá, Colombia, el viernes 12 de abril de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un trabajador lava una motocicleta en un lavadero de autos ecológico en Bogotá, Colombia, el viernes 12 de abril de 2024. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved