Guatemaltecos eligen presidente entre dos candidatos de izquierda y derecha para dirigir la nación

Bernardo Arévalo, candidato presidencial por el Movimiento Semilla, habla en su acto de cierre de campaña en la plaza de la Constitución, el miércoles 16 de agosto de 2023, en la Ciudad de Guatemala. (AP Foto/Moisés Castillo)

La candidata presidencial Sandra Torres, del partido UNE, realiza su mitin de clausura de campaña en el mercado La Terminal en la Ciudad de Guatemala, el viernes 18 de agosto de 2023. (AP Foto/Moisés Castillo)