Guatemala se apresta a uno de los cambios de gobierno más atropellados de su historia

ARCHIVO - El presidente electo Bernardo Arévalo saluda a la cabeza de una marcha contra la interferencias gubernamentales en las elecciones que ganó en agosto, en Ciudad de Guatemala, el 7 de diciembre de 2023. La inminente toma de posesión de Arévalo el domingo 14 de enero y las acciones judiciales contra el proceso judicial han sido un tema recurrente de los hogares guatemaltecos, en un reflejo del despertar político de la población contra la corrupción y la impunidad. (AP Foto/Moisés Castillo, Archivo)