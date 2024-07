Guatemala: familia de periodista pide su liberación tras dos años de detención sin condena

Archivo - El galardonado periodista José Rubén Zamora es escoltado por la policía luego de su primer día de juicio en el que es acusado de lavado de dinero, en Ciudad de Guatemala City, el 2 de mayo de 2023. El martes 30 de julio de 2024, en el segundo aniversario de la detención de Zamora, su hijo, José Carlos Zamora, junto a Reporteros Sin Fronteras, pidió al gobierno guatemalteco que lo libere. (AP Foto/Santiago Billy, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved