Guatemala arresta a exministro de Gobernación por no actuar contra manifestantes

El ex ministro del Interior, Napoleón Barrientos, es escoltado por la policía mientras espera su audiencia en la corte de la Ciudad de Guatemala, el jueves 11 de enero de 2024. Barrientos fue arrestado el jueves por supuestamente no cumplir con sus deberes cuando optó por dialogar con los manifestantes en lugar de utilizar fuerza para expulsarlos como había ordenado un tribunal. (Foto AP/Moisés Castillo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.