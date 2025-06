Guardia Nacional, enviada por Trump a Los Ángeles, encuentra calles tranquilas

Una mujer ondea una bandera mexicana durante una protesta en la sección Paramount de Los Ángeles, el sábado 7 de junio de 2025, después de que las autoridades federales de inmigración realizaran operativos. (AP Foto/Eric Thayer) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles el 8 de junio del 2025. (AP foto/Eric Thayer) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Fuerzas de seguridad se ven durante una protesta en Compton, California, el sábado 7 de junio de 2025, después de operaciones de las autoridades federales de inmigración. (AP Foto/Ethan Swope) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Efectivos de la Guardia Nacional se despliegan en el centro de Los Ángeles el 8 de junio del 2025. (AP foto/Eric Thayer) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes se congregan en la Agencia Federal de Prisiones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, después de que autoridades federales de inmigración realizaran una operación el viernes 6 de junio de 2025, en Los Ángeles. (AP Foto/Jae C. Hong) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.