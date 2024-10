Grupo católico Sodalicio de Perú acepta expulsión de 10 miembros por orden del papa Francisco

Los investigadores del Vaticano, monseñor Jordi Bertomeu, de España, y el arzobispo Charles Scicluna, de Malta, caminan fuera de la Nunciatura Apostólica durante un descanso de una reunión con personas que alegaron abusos por parte del grupo laico católico Sodalicio de Vida Cristiana, en Lima, Perú, el 25 de julio de 2023. El grupo católico peruano Sodalicio de Vida Cristiana aceptó “con humildad” el lunes 30 de septiembre de 2024 la decisión del papa Francisco, quien cinco días antes expulsó a 10 de sus miembros. (AP Foto/Martín Mejía, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved