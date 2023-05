Gran Bretaña enviará misiles crucero a Ucrania; Kiev retrasa la contraofensiva a la espera de armas

Los miembros de una unidad de defensa aérea ucraniana hacen una exhibición de su labor cerca de Kiev el lunes 8 de mayo de 2023. Desde posiciones camufladas, las unidades se lanzan en camiones a los campos agrícolas alrededor de la capital, listas para derribar drones o misiles enemigos. Desde que Rusia reanudó los ataques aéreos regulares el 28 de abril, las unidades tienen un puntaje perfecto, interceptando cada disparo de drones y misiles contra la capital. (AP Foto/Andrés Kravchenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved