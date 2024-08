Gobierno y oposición miden fuerzas en Caracas en medio de la incertidumbre que impera tras elección

La líder opositora María Corina Machado (izquierda) y el candidato opositor en las presidenciales, Edmundo González, muestran documentos de conteo de votos desde lo alto de un camión durante una protesta contra los resultados de las elecciones que dieron a Nicolás Maduro como vencedor, en Caracas, Venezuela, el 30 de julio de 2024. (AP Foto/Cristian Hernandez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved