Gobierno argentino despliega amplio operativo de seguridad horas antes de protesta de los jubilados

Adriana Reygadas, de 71 años, golpea cacerolas frente al Congreso durante una protesta por el aumento de las pensiones y contra las medidas de austeridad implementadas por el gobierno de Javier Milei en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 12 de marzo de 2025. (Foto AP/Rodrigo Abd) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved