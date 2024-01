Gobierno argentino anuncia medidas para desactivar amenazas de narcos contra un gobernador

ARCHIVO - La ex candidata presidencial Patricia Bullrich ofrece una conferencia de prensa en Buenos Aires, Argentina, el 25 de octubre de 2023. Bullrich, ministra de Seguridad del gobierno del presidente Javier Milei, anunció el 9 de enero de 2024 medidas con el objetivo de desactivar las amenazas de muerte que supuestamente los narcotraficantes habían dirigido contra el gobernador de la provincia de Santa de Fe y su familia, lo que obligó a la familia a mudarse. (Foto AP/Gustavo Garello, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved