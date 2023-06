Funcionarios prorrusos: una explosión daña un importante puente en Crimea

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, preside una reunión del Consejo de Seguridad por videoconferencia en Moscú, Rusia, el jueves 22 de junio de 2023. (Sergei Ilyin, Sputnik, Kremlin Pool Foto via AP) Sputnik

Los daños en el puente no eran graves y probablemente estarían reparados en unos días, indicó Vladimir Konstantinov, presidente del parlamento de Crimea.

No fue posible verificar esa afirmación de forma independiente. Las autoridades ucranianas no hicieron comentarios sobre el puente en un primer momento, y no suelen confirmar ataques concretos. Sin embargo, numerosos analistas militares han dicho que las acciones recientes de Ucrania en el sur y el este indican que las tropas de Kiev están en las primeras fases de una esperada contraofensiva.