Fuerzas militares de Colombia, en máxima alerta por ataques con explosivos de disidencia FARC

Un guerrillero del Estado Mayor Central (EMC) , la mayor disidencia de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), hace guardia en una carretera en Corinto, Colombia, el viernes 12 de abril de 2024, el día después de que un coche bomba explotara en la cercana ciudad de Miranda. El presidente Gustavo Petro señaló como posible perpetrador del ataque al EMC. (AP Foto/Edwin Rodríguez) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved