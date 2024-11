Fuerzas Armadas de Bolivia informan de la toma de un cuartel por seguidores de Evo Morales

La policía lanza gases lacrimógenos para dispersar a los partidarios del expresidente Evo Morales que han estado bloqueando carreteras durante días para evitar que enfrente una investigación criminal por acusaciones de abuso de una menor mientras estaba en el cargo, en Parotani, Bolivia, el viernes 1 de noviembre de 2024. (Foto AP/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes practican el uso de hondas mientras bloquean una carretera en apoyo al expresidente Evo Morales ante una investigación abierta en su contra por el presunto abuso de una menor mientras estaba en el cargo, en Parotani, Bolivia, el jueves 31 de octubre de 2024. (Foto AP/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La policía llega para despejar las carreteras bloqueadas por partidarios del expresidente Evo Morales, para evitar que enfrente una investigación criminal por acusaciones de abuso de una menor mientras estaba en el cargo, en Parotani, Bolivia, el viernes 1 de noviembre de 2024. (Foto AP/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La gente recorre una carretera bloqueada por partidarios del expresidente Evo Morales para evitar que enfrente una investigación penal por denuncias de abuso de un menor y para manifestarse contra un supuesto intento de asesinato, en Parotani, Bolivia, el jueves 31 de octubre de 2024. (Foto AP/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved