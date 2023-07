Frenar inmigración, tema que divide al gobierno de Holanda

ARCHIVO - El primer ministro de Holanda, Mark Rutte, habla en conferencia de prensa en Belgrado, Serbia, 3 de julio de 2023. Los cuatro partidos que conforman la coalición de gobierno del primer ministro Mark Rutte están en tensas conversaciones sobre la manera de frenar la inmigración, entre conjeturas de que el espinoso tema podría derribar al gobierno y obligar a llamar a elecciones. (AP Foto/Darko Vojinovic) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved