Francisco recibe buenas noticias: un pronóstico mejorado que apunta que no está en peligro inminente

Fieles católicos rezan mientras caminan hacia la Plaza de San Pedro del Vaticano, en Roma, el 10 de marzo de 2025. (AP Foto/Francisco Seco)

Una mujer reza junto a la estatua de San Juan Pablo II, en el exterior del hospital Agostino Gemelli donde el papa Francisco está siendo tratado por una neumonía, en Roma, el 10 de marzo de 2025. (AP Foto/Francisco Seco)

Monjas atienden al rezo del rosario por el papa Francisco, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el 10 de marzo de 2025. (AP Foto/Andrew Medichini)

El retiro, una reunión anual que da inicio a la solemne temporada de Cuaresma de la Iglesia Católica, que desemboca en la Pascua, seguirá hasta el viernes. El Vaticano señaló que el papa participaría “en comunión espiritual” con el resto de la jerarquía, desde la distancia.

Francisco pudo ver y escuchar a Roberto Pasolini, predicador de la Casa Pontificia, pero los sacerdotes, obispos, cardenales y monjas que asistían al retiro en el auditorio del Vaticano no pudieron verlo ni escucharlo a él.

Pasolini está ofreciendo esta semana una serie de meditaciones sobre “La esperanza de la vida eterna”, un tema que elegido mucho antes de que Francisco ingresara en el hospital Gemelli de Roma el 14 de febrero con una compleja infección pulmonar.

Francisco, a quien se le extirpó parte de un pulmón cuando era joven, fue hospitalizado a causa de una bronquitis que se había complicado. La infección progresó a una compleja infección del tracto respiratorio y una neumonía bilateral que ha apartado a Francisco de la vida pública y ha suscitado preguntas de futuro.

Pero el pontífice seguía pendiente de todo. El Vaticano dijo que había sido informado sobre las inundaciones en su Argentina natal, envió un telegrama de condolencias y expresó su cercanía a la población afectada.

