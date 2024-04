Fiscalía pide prisión para jueces, exjueces y policías acusados de corrupción en Ecuador

Un hombre con los brazos en alto contra la pared mientras la policía revisa si lleva armas o drogas, como parte de un operativo para combatir grupos criminales y extorsionadores, en Guayaquil, Ecuador, el jueves 4 de abril de 2024. (AP Foto/César Muñoz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La policía ejecuta un operativo en busca de armas y drogas como parte de su lucha para combatir grupos criminales y extorsionadores, en el barrio de Nueva Guayaquil, en Guayaquil, Ecuador, el jueves 4 de abril de 2024. (AP Foto/César Muñoz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer ante la llegada de la policía para entrar en su casa, como parte de un operativo para buscar armas y drogas en un esfuerzo por combatir grupos criminales y extorsionadores, en Guayaquil, Ecuador, el jueves 4 de abril de 2024. (AP Foto/César Muñoz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un agente de policía interroga a un hombre en un operativo para buscar armas y drogas en un esfuerzo por combatir grupos criminales y extorsionadores, en Guayaquil, Ecuador, el jueves 4 de abril de 2024. (AP Foto/César Muñoz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved