Fiscalía de Ecuador procesa a dos guardias por la "fuga" de la cárcel de peligroso líder del narco

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Policías y soldados se preparan para ingresar a la prisión El Inca donde se registran disturbios, en Quito, Ecuador, el lunes 8 de enero de 2024. El motín se produce un día después de que las autoridades ecuatorianas informaran que en otra prisión situada en la ciudad de Guayaquil el líder de la pandilla Los Choneros, Adolfo Macías, alias "Fito", había desaparecido. Hace una década Fito huyó de otra instalación carcelaria. (Foto AP/Dolores Ochoa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved