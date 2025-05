Fiscalía de Ciudad de México apunta a 4 implicados en crimen de funcionarios que fue muy planificado

Un cuerpo yace cubierto mientras la policía trabaja en el lugar donde la secretaria personal y un asesor de la alcaldesa de la Ciudad de México fueron asesinados por hombres armados en una motocicleta, en la Ciudad de México, el martes 20 de mayo de 2025. (AP Foto/Tristán Velázquez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved