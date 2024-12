Fiscales surcoreanos buscan arrestar a exministro de Defensa por ley marcial

Participantes desgarran una pancarta que representa una bandera del Partido del Poder Popular, durante una marcha para reclamar la destitución del presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, ante la sede del gobernante PPP en Seúl, Corea del Sur, el lunes 9 de diciembre de 2024. (AP Foto/Ahnn Young-joon) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.