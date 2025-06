Fiscales argentinos en contra de que exmandataria Fernández cumpla condena de cárcel en su domicilio

Norma Rivas, partidaria de la expresidenta argentina Cristina Fernández, sostiene una foto de la exmandataria afuera de la casa de Fernández luego de que la Corte Suprema del país confirmara su condena por corrupción en Buenos Aires, Argentina, el martes 17 de junio de 2025. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2025. The Associated Press. All rights reserved