Finalistas presidenciales medirán fuerzas en único debate previo al balotaje en Ecuador

ARCHIVO - El presidente Daniel Noboa llega al lugar donde se realizó un debate presidencial de cara a las elecciones del 9 de febrero en Quito, Ecuador, el 19 de enero de 2025. (AP Foto/Dolores Ochoa, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - La candidata presidencial Luisa González saluda al salir del centro de votación en el que sufragó en Canuto, Ecuador, el 9 de febrero de 2025. (AP Foto/Jairo Mendoza, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - La candidata presidencial Luisa González habla durante una entrevista en Quito, Ecuador, el 14 de agosto de 2023. (AP Foto/Dolores Ochoa, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved