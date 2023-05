Filipinas se prepara para inundaciones y deslaves ante el lento avance del tifón Mawar

En esta imagen del lunes 29 de mayo de 2023, una imagen por satélite de la NASA muestra el tifón Mawar acercándose a las provincias norteñas de Filipinas. (NASA Worldview, Earth Observing System Data and Information System (EOSDIS) via AP) NASA Worldview

No se esperaba que la tormenta, llamada Betty en Filipinas, tocara tierra en la montañesa región. Pero los meteorólogos señalaron que el tifón perdería velocidad de forma considerable cerca de la provincia más septentrional, Batanes, entre el martes y el miércoles y podría causar peligrosas marejadas ciclónicas, inundaciones repentinas y aludes de tierra.

“Estos tifones, sismos y calamidades naturales han formado parte de nuestras vidas”, dijo a The Associated Press por teléfono el vicegobernador de Batanes, Ignacio Villa. “No podemos permitirnos no prepararnos porque eso podría suponer la pérdida de vidas y daños importantes”.