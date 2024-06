Familias de detenidos en Bolivia por el intento fallido de golpe dicen que fueron engañados

Miguel Ángel Burgos es presentado a la prensa esposado por la policía después de su arresto en La Paz, Bolivia, el viernes 28 de junio de 2024. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El sargento Demetrio Mamani es presentado a la prensa esposado por la policía después de su arresto en La Paz, Bolivia, el viernes 28 de junio de 2024. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El sargento Alan Condori es presentado a la prensa esposado por la policía después de su arresto en La Paz, Bolivia, el viernes 28 de junio de 2024. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Graciela Arancibia, esposa de Juan José Zúñiga, el excomandante general del Ejército detenido, aguarda fuera del centro de detención donde permanece su esposo en La Paz, Bolivia, el viernes 28 de junio de 2024. Zúñiga fue detenido por su presunta implicación en el intento fallido de golpe. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Varias personas hacen fila para dejar comida para sus familiares que fueron detenidos por su presunta implicación en el intento fallido de golpe, en La Paz, Bolivia, el viernes 28 de junio de 2024. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Satusa Apaza espera fuera de un centro de detención donde permanece un familiar suyo por su presunta implicación en el intento fallido de golpe, en La Paz, Bolivia, el viernes 28 de junio de 2024. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Nubia Human de Barbery espera fuera de un centro de detención donde permanece un familiar suyo por su presunta implicación en el intento fallido de golpe, en La Paz, Bolivia, el viernes 28 de junio de 2024. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved