Familiares de narco ecuatoriano "Fito" Macías son interceptados en Argentina y expulsados a Ecuador

La esposa del líder de la banda criminar Los Choneros y sus tres hijos fueron trasladados en un vuelo a Guayaquil luego de ser interceptados en un barrio privado cercano a la ciudad de Córdoba, en el centro de Argentina, dijo a The Associated Press un funcionario del Ministerio de Seguridad que no se identificó porque no estaba autorizado a hablar oficialmente sobre el asunto.