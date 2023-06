Fallece a los 86 años el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, dice la prensa italiana

Archivo - El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi saluda a los periodistas luego de llegar a la Cámara de Diputados en Roma, el 9 de febrero de 2021. Berlusconi, el jactancioso magnate multimillonario de los medios que fue el primer ministro de Italia con más años de servicio a pesar de los escándalos por sus fiestas y por denuncias de corrupción, murió a los 86 años, según los medios italianos. (AP Foto/Alessandra Tarantino, Archivo) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved