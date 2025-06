Fallece la expresidenta nicaragüense Violeta Camorro a los 95 años, informa su familia

ARCHIVO - La expresidenta nicaragüense Violeta Barrios de Chamorro sonríe durante una entrevista en su casa de Managua, el 19 de octubre de 2006. Barrios de Chamorro, una sencilla ama de casa que se vio empujada a la política nicaragüense tras el asesinato de su esposo y quien, como presidenta, puso fin a una guerra civil, falleció el sábado 14 de junio de 2025 en San José, Costa Rica, según informó su familia en un comunicado. Tenía 95 años. (Foto AP/Margarita I. Montealegre, Archivo) Copyright 2006 The Associated Press. All rights reserved