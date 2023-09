Extradición de hijo del “Chapo” distrae atención de celebraciones por la independencia en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ondea la bandera nacional tras el llamado "Grito de Independencia" que da comienzo a los festejos de la independencia mexicana, en un balcón del Palacio Nacional, en la Plaza del Zócalo de la Ciudad de México, el 15 de septiembre de 2023. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.