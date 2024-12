Expertos advierten que máxima presión contra Cuba ofrecida por Trump puede ser perjudicial

El presidente electo Donald Trump sube al escenario antes de hablar en los premios FOX Nation Patriot Awards, el jueves 5 de diciembre de 2024, en Greenvale, Nueva York. Ex diplomáticos y expertos de Estados Unidos y Cuba recordaron el décimo aniversario del histórico relanzamiento de las relaciones binacionales, luego dramáticamente revertidas durante el primer mandato de Donald Trump. Advirtieron además que la política de máxima presión anunciada por el gabinete del nuevamente electo gobernante norteamericano contra la isla podría ser desastrosa para ambos estados. (AP foto/Heather Khalifa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.