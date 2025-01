Estudiantes serbios protestan antes de gran corte en los puentes del Danubio

Un rebaño de ovejas se reagrupa mientras estudiantes marchan a través de los campos en el norte de Serbia para protestar por la caída de una cornisa que concretó que mató a 15 personas hace más de dos meses, en Indjija, Serbia, el 31 de enero de 2025. (AP Foto/Armin Durgut) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved