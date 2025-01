Estudiantes realizan paro general en Serbia; el presidente organiza mitin en respuesta

Un grupo de estudiantes sostienen una manta que dice “Paro general” y detienen el tráfico para conmemorar a las 15 víctimas que murieron tras el derrumbe de un dosel de concreto en noviembre, para exigir la rendición de cuentas por la tragedia en Belgrado, Serbia, el viernes 24 de enero de 2025. (AP Foto/Darko Vojinovic) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved