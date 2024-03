Este taller de Roma está detrás de muchos Oscar a mejor vestuario. ¿Será "Napoleón" el próximo?

Un vestido utilizado por Audrey Hepburn, en el almacén del Atelier Tirelli, en Formello, cerca de Roma, el 5 de marzo de 2024. Durante casi seis décadas, el taller Tirelli de Roma se ha entretejido en la historia del cine italiano e internacional, ganándose el sobrenombre de la “sastrería de los Oscar” por su contribución al diseño de vestuario cinematográfico. Fundado en noviembre de 1964, este taller de una tranquila calle de la capital italiana ha estado detrás de 17 premios de la Academia a mejor diseño de vestuario. (AP Foto/Gregorio Borgia) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Fotografías de Umberto Tirelli (izquierda) junto a una máquina de coser en el Atelier Tirelli, en Roma, el 5 de marzo de 2024.

Una modista se refleja en una fotografía de la soprano greco-estadounidense Maria Callas, en el Atelier Tirelli, en Roma, el 5 de marzo de 2024.

Una persona cosa una prenda en el Atelier Tirelli, en Roma, el 5 de marzo de 2024.

Modistos cosen en el Atelier Tirelli, en Roma, el 5 de marzo de 2024.

El traje que vistió el protagonista de "Amadeus", de Milos Forman, expuesto en un maniquí en el Atelier Tirelli, en Roma, el 5 de marzo de 2024.

Cientos de vestidos, colgados en perchas en el almacén del Atelier Tirelli, en Formello, cerca de Roma, el 5 de marzo de 2024.

En la imagen, distintos trajes de época colgados en perchas en el almacén del Atelier Tirelli, en Formello, cerca de Roma, el 5 de marzo de 2024.

Vestidos de época, colgados en perchas en el almacén del Atelier Tirelli, en Formello, cerca de Roma, el 5 de marzo de 2024.

Varias prendas de época, en el almacén del Atelier Tirelli, en Formello, cerca de Roma, el 5 de marzo de 2024.